Здоровье 12 апреля 2023, 16:21 Врач Ткачева: пожилым при высоком пульсе нельзя пить тонизирующие напитки

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Пожилым людям не стоит заниматься самолечением и пить тонизирующие напитки во время приступа тахикардии, который сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений от 80 ударов в минуту. Об этом сообщила главный внештатный специалист — гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, употребление чая и кофейных напитков только усугубит ситуацию и усилит сердцебиение. Также для снятия приступа не стоит принимать самостоятельно подобранные лекарства.

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При возникновении аритмии врач порекомендовала обратиться за консультацией к кардиологу.