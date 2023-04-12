12 апреля 2023, 16:21
Врач Ткачева: пожилым при высоком пульсе нельзя пить тонизирующие напитки
Пожилым людям не стоит заниматься самолечением и пить тонизирующие напитки во время приступа тахикардии, который сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений от 80 ударов в минуту. Об этом сообщила главный внештатный специалист — гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, употребление чая и кофейных напитков только усугубит ситуацию и усилит сердцебиение. Также для снятия приступа не стоит принимать самостоятельно подобранные лекарства.
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При возникновении аритмии врач порекомендовала обратиться за консультацией к кардиологу.
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