Здоровье 01 декабря 2022, 10:55 Врач Тюльпина посоветовала пожилым людям не пользоваться массажными креслами

Читать 360tv в

Врач-терапевт Елена Тюльпина в разговоре с «Москвой 24» рассказала, что массажное кресло может угрожать жизни и здоровью детей, пожилых людей и тех, у кого есть рак.

«Во время массажа значительно усиливается кровообращение в органах и тканях, улучшается их питание. Но из-за этого прогрессирует и воспаление, а течение патологического процесса ухудшается», — сообщила медик.

Реклама

Также опасно пользоваться массажными креслами людям с заболеваниями сосудов, с атеросклерозом и повышенным тромбообразованием.

Реклама

У людей старше 70 лет часто отмечается повышенная хрупкость костей из-за снижения плотности костной ткани, поэтому воздействие массажем на их тело нежелательно, добавила врач.