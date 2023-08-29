Врач Тяжельников: занятия спортом помогут побороть осеннюю хандру | 360°

Здоровье 29 августа 2023, 13:20 Врач Тяжельников: занятия спортом помогут побороть осеннюю хандру

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Регулярная физическая активность сократит дефициты необходимых витаминов в организме в осенний сезон и поможет побороть хандру. Об этом Lenta.ru сообщил специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, именно во время занятий спортом вырабатываются «гормоны счастья», которые снижают уровень стресса и тревоги. Также благодаря регулярным тренировкам повышается уровень серотонина, что способствует здоровому режиму сна и бодрствования.

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Для поддержания мотивации Тяжельников посоветовал не стремиться к рекордам и не позволять внешним обстоятельствам влиять на регулярность занятий.