Врач Тяжельников: занятия спортом помогут побороть осеннюю хандру | 360°

29 августа 2023, 13:20
Врач Тяжельников: занятия спортом помогут побороть осеннюю хандру
Регулярная физическая активность сократит дефициты необходимых витаминов в организме в осенний сезон и поможет побороть хандру. Об этом Lenta.ru сообщил специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.
По словам специалиста, именно во время занятий спортом вырабатываются «гормоны счастья», которые снижают уровень стресса и тревоги. Также благодаря регулярным тренировкам повышается уровень серотонина, что способствует здоровому режиму сна и бодрствования.
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Для поддержания мотивации Тяжельников посоветовал не стремиться к рекордам и не позволять внешним обстоятельствам влиять на регулярность занятий.
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