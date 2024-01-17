Здоровье 17 января 2024, 18:46 Врач Тяжельников сообщил, что лук и чеснок не могут поднять иммунитет

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в разговоре с изданием «Москва 24»рассказал, что, вопреки распространенному мнению, лук и чеснок не могут поднять иммунитет.

Однако в этих овощах действительно содержатся вещества фитонциды, которые обладают антимикробным и дезинфицирующим действием, написала «Свободная пресса».

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Чеснок, например, полезен для регуляции уровня сахара в крови, для печени и нервной системы. В нем также содержатся витамины группы B, С, Е, сообщил медик.