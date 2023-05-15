Здоровье 15 мая 2023, 14:33 Врач Тяжельников развенчал миф о пользе малинового чая и чеснока при простуде

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Большинство россиян при простудных заболеваниях лечатся малиновым чаем и чесноком, однако такие народные методы малоэффективны. Об этом сообщил врач Андрей Тяжельников сайту kp.ru.

По словам специалиста, закапывание чесночного сока не избавит от насморка при простуде и может обжечь слизистую носа. Также при лечении ОРВИ нет никакой пользы от употребления чая с малиной из-за испарения содержащегося в напитке витамина С при высоких температурах.

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Как сообщили «Известия», ежегодная вакцинация и здоровый образ жизни станут отличной профилактикой простудных болезней.