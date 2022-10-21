Врач Тяжельников рассказал, как правильно восстановиться после болезни | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 11:56 Врач Тяжельников рассказал, как правильно восстановиться после болезни

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После болезни организму нужно дать время и возможность восстановиться, иначе могут возникнуть осложнения. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

После выздоровления следует соблюдать «щадящий режим», избегать физических нагрузок и стресса, спать достаточное количество часов. Питание должно быть полноценным и насыщенным витаминами и микроэлементами, также нужно соблюдать питьевой режим. Это позволит организму восстановиться после того, как он потратил много ресурсов на борьбу с вирусом. После болезни нужно продолжать тщательно следить за своим состоянием.

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«Если после перенесенного заболевания у человека сохраняются быстрая утомляемость и одышка, то это тревожные симптомы. Они должны натолкнуть переболевшего на мысль о том, что нужны еще какие-то реабилитационные мероприятия», — предупредил врач.

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