Врач Тяжельников рассказал, как избавиться от напряжения после работы в саду

После работы в саду мышцы могут сильно ныть из-за напряжения. Врач Андрей Тяжельников рассказал, как побороть болевой синдром. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалист пояснил, что боль в мышцах после работы в саду является естественной реакцией организма. Во время напряженной работы в теле человека вырабатывается молочная кислота. Кроме того, могут возникнуть микротравмы и перенапряжение.

По словам медика, самыми эффективными способами борьбы с напряжением являются баня, массаж и холодные компрессы. Массаж стоит применять в том случае, если боль не очень сильно беспокоит. Этот способ помогает расслабить мышцы. После него напряжение должно уйти спустя пару суток.

Тревогу стоит бить в том случае, если сильная боль не уходит спустя несколько дней, а также при возникновении отеков и покраснений. В таком случае необходимо как можно скорее проконсультироваться с врачом, который назначит необходимое лечение, передало utro.ru.