Здоровье 06 декабря 2023, 11:11 Врач Тяжельников рассказал, что народные средства для горла нужно использовать с особой осторожностью

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с изданием «Москва 24» рассказал, что народные средства для горла нужно использовать с особой осторожностью.

По его словам, прогревания могут провоцировать большее распространение инфекции, а чрезмерное употребление лука и чеснока может привести к раздражению слизистой.

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«Небезопасны и ингаляции горячим паром над картошкой. Даже ингаляции при помощи небулайзера не стоит делать без назначения врача», — сказал медик.

Тяжельников добавил, что ромашка, календула и эвкалипт обладают антисептическими свойствами и не причинят вреда организму. То же самое касается и меда с редькой.