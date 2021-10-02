Врач Тяжельников призвал россиян не отказываться от прогулок из-за холодов

Врачи Андрей Тяжельников заявил, что россиянам не стоит отказываться от прогулок из-за похолодания. Специалист посоветовал одеваться по погоде и напомнил о пользе пребывания на свежем воздухе, сообщило РИА «Новости».

Чтобы противостоять надвигающимся холодам, любителям погулять стоит правильно одеваться. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что лучше надевать несколько слоев одежды, поскольку между ними лучше задерживается тепло. А если человек решил отправиться на длительную прогулку, ему стоит взять с собой термос с горячим чаем.

«Прогулки на свежем воздухе всегда полезны. Если одеваться по сезону, предусматривая возможные перемены погоды, то нет смысла отказываться от долгих прогулок», — рассказал доктор. Он также добавил, что по возможности с собой лучше иметь теплые вещи — например, куртку и шапку, а также позаботиться о непромокаемой обуви. Однако если во время прогулки человек замерз, ему нужно срочно прекратить пребывание на улице.

О пользе движения также высказался врач-кардиолог Сергей Иванов. Он отметил, что умеренные физические нагрузки могут предотвратить риск развития гипертонии.