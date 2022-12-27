Здоровье 27 декабря 2022, 15:11 Врач Тяжельников посоветовал отдыхать после работы

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Врач Андрей Тяжельников посоветовал обязательно отдыхать после рабочего дня. Об этом сообщила «Мослента».

«Если же человек совмещает несколько работ или берет дополнительные нагрузки, нужно находить время для отдыха и восстановления», — рассказал врач.

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При сидячей работе важно разминаться в течение пяти минут каждый час. В обеденный перерыв следует немного погулять, уточнило ИА Nation News. Кроме того, нужно ежедневно делать гимнастику для глаз, заключил Тяжельников.

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