27 декабря 2022, 15:11
Врач Тяжельников посоветовал отдыхать после работы
Врач Андрей Тяжельников посоветовал обязательно отдыхать после рабочего дня. Об этом сообщила «Мослента».
«Если же человек совмещает несколько работ или берет дополнительные нагрузки, нужно находить время для отдыха и восстановления», — рассказал врач.
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При сидячей работе важно разминаться в течение пяти минут каждый час. В обеденный перерыв следует немного погулять, уточнило ИА Nation News. Кроме того, нужно ежедневно делать гимнастику для глаз, заключил Тяжельников.
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