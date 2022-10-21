Врач Тяжельников посоветовал не забывать о восстановлении организма после болезни | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 15:47 Врач Тяжельников посоветовал не забывать о восстановлении организма после болезни

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Врач Андрей Тяжельников рекомендовал не вливаться в обычный режим жизни сразу после перенесенной болезни. Нужно дать себе время, чтобы восстановиться, сообщила радиостанция Sputnik.

По данным ИА Nation News, на борьбу с инфекциями организм тратить достаточно много сил. Поэтому необходимо внимательно отслеживать состояние здоровья, подчеркнул Тяжельников.

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«Если после перенесенного заболевания у человека сохраняются быстрая утомляемость и одышка, то это тревожные симптомы», — подчеркнул врач.

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