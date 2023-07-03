Здоровье 03 июля 2023, 15:45 Врач Тяжельников посоветовал начать закаляться летом

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Лето — это лучшее время для того, чтобы начать закаляться. Об этом Lenta.ru рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он отметил, что закаляться стоит начинать с того, чтобы принимать воздушные ванны. Для этого нужно выходить на прогулки по утрам и вечерам. Постепенно стоит увеличивать длительность променада, можно надевать более легкую одежду. Потом постепенно можно переходить к водным процедурам.

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«Водные закаливающие процедуры можно начать с умывания прохладной водой, принятия контрастного душа или ванн с температурой равной температуре тела, постепенно снижая температуру, а также обливаний (начиная с ног)», — отметил врач.

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