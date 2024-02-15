Здоровье 15 февраля 2024, 12:58 Врач Титова назвала сонливость и усталость симптомами дефицита витамина D

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Повышенная утомляемость, сонливость и нарушение концентрации внимания могут сигнализировать о нехватке витамина D в организме. Об этом сообщила врач-терапевт Анастасия Титова сайту Neprosto.fun.

По словам специалиста, этот витамин необходим для поддержания здоровья костей и иммунной системы, он участвует в контроле уровней кальция и фосфора. Помимо утомляемости на дефицит микроэлемента в организме укажут боли в костях и мышцах, а также нарушения координации и равновесия.

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Как сообщил «ФедералПресс», подтвердить его нехватку можно только с помощью специального анализа, после которого врач назначит необходимую терапию.