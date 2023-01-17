Здоровье 17 января 2023, 14:24 Врач Титкова объяснила, как самостоятельно выявить у себя гайморит Врач Титкова: чаще всего при гайморите у человека появляются проблемы с дыханием

Читать 360tv в

Врач-отоларинголог Химкинской областной больницы Алина Титкова в разговоре с изданием News.ru объяснила, как человек может самостоятельно понять, что у него гайморит.

Как заметила медик, чаще всего при гайморите у человека появляются проблемы с дыханием и выделения из носа желтого, белого или зеленого цветов. Иногда пациент может чувствовать головную боль или общее недомогание, написало utro.ru.

Реклама

У некоторых людей при осмотре выявляется искривленная перегородка носа. В таких случаях, по словам врача, поможет исключительно хирургическое вмешательство.

Реклама

«Нередки случаи, когда пациенты отмечают затруднение носовое дыхание и при осмотре выявляется выраженная деформация перегородки носа», — отметила специалист.

Некоторые люди при гайморите могут иметь кашель, однако это крайне нетипичный симптом, добавила Титкова.