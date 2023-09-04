Здоровье 04 сентября 2023, 12:25 Врач Тимощенко: зубная и головная боль отличит гайморит от обыкновенного насморка

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Зубная и головная боль, длительная заложенность носа являются главными отличиями гайморита от обыкновенного насморка. Об этом сообщила терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с News.ru.

По словам специалиста, отек слизистой возникает при развитии инфекционного процесса, это приводит к воспалению гайморовой пазухи. В норме в ней содержится воздух; а слизистая, выстилающая поверхность, достаточно тонкая.

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Врач отметила, что также гайморит от насморка отличают повышенная температура и боль в проекции глаза.