Здоровье 18 марта 2024, 13:13 Врач Тимощенко рассказала, что игнорирование язвы желудка может вылиться в желудочно-кишечное кровотечение

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У человека, долгое время игнорирующего язву желудка, может начаться желудочно-кишечное кровотечение или перфорация. Об этом изданию NEWS.ru сообщила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Еще одним опасным последствием язвы желудка может стать малигнизация.

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«Малигнизация, то есть озлокачествление, — тоже является возможным осложнением язвенной болезни», — пояснила медик.

У пациента с множественными заживающими язвами со временем сужается просвет привратника желудка. Им в обязательно порядке стоит проходить своевременное обследование, добавила Тимощенко.