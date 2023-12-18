18 декабря 2023, 16:57
Врач Тимощенко призвала россиян, страдающих заболеваниями ЖКТ, отказаться от жареных блюд на Новый год
Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в разговоре с журналистами NEWS.ru призвала россиян, страдающих заболеваниями органов ЖКТ, отказаться от жареной и соленой еды на Новый год. Как заметила медик, при таких заболеваниях необходим щадящий режим питания.
Все эти замечания в первую очередь относятся к людям, страдающим язвенными или эрозионными дефектами слизистой желудка.
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«Лучше полностью исключить употребление солений, пряностей, жареных и запеченных в собственном соку блюд с высоким содержанием экстрактивных веществ, острых блюд», — сообщила медик.
При болезнях ЖКТ следует ограничить употребление алкоголя, а также отходить ко сну не менее чем через час после еды.
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Питание
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