Здоровье 18 марта 2024, 14:44 Врач Тимощенко предостерегла от употребления яичной скорлупы в качестве источника кальция

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Яичная скорлупа является отличным источником кальция, однако употреблять ее в пищу довольно опасно. Об этом News.ru рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

По ее словам, есть несколько причин, по которым врачи не рекомендуют людям добавлять в рацион скорлупу. Во-первых, если она будет недостаточно обработана, то человек рискует подхватить несколько серьезных инфекций. Во-вторых, в скорлупе присутствует карбонад кальция, а нашему организму проще усваивать цитрат. Поэтому Тимощенко рекомендовала восполнять нехватку вещества с помощью специальных добавок или других продуктов.

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«Употреблять яичную скорлупу, а также сырые яйца неоправданно ни с точки зрения инфекционной безопасности, ни с точки зрения обогащения рациона. Лучше отдавать предпочтение молочным продуктам как источникам кальция», — подчеркнула эксперт.

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