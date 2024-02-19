Здоровье 19 февраля 2024, 13:22 Врач Тимощенко: перепелиные яйца противопоказаны тем, у кого есть аллергия на яичный белок

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Несмотря на свой уникальный состав, перепелиные яйца противопоказаны людям, у которых есть аллергия на яичный белок. Об этом изданию NEWS.ru сообщила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

В каждом перепелином яйце содержится сбалансированное количество белков, жиров, витаминов и микроэлементов. В них есть витамин А, необходимый для поддержания здоровья глаз, и витамин Д, важный для иммунитета.

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Лецитин, содержащийся в составе перепелиных яиц, позволяет поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, влияя на уровень «плохого» холестерина и работу нервной системы. В день можно съедать не более пяти-шести яиц, желательно в вареном виде, добавила медик.