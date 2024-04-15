Здоровье 15 апреля 2024, 14:14 Врач Тимощенко: онемение рук и ног после сна может указывать на сосудистые нарушения

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Терапевт Анастасия Тимощенко объяснила, с чем связано онемение рук и ног после сна. У здорового человека потеря чувствительности объясняется неудобной позой, отметила эксперт в беседе с News.ru.

Еще одна причина — туннельный синдром, при котором происходит сдавливание срединного нерва на уровне запястья. Кроме того, онемение конечностей может свидетельствовать о сосудистых нарушениях, облитерирующем атеросклерозе или варикозной болезни.

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По словам врача, в некоторых случаях явление — следствие дефицита витамина B12. Если неприятные ощущения беспокоят ежедневно, стоит обратиться к неврологу, добавил сайт «МК в Питере».