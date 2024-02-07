Здоровье 07 февраля 2024, 14:18 Врач Тимощенко: лопнувшие волдыри на коже от ожогов нельзя промывать водой

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При травмировании обоженной поверхности и появлении волдырей поврежденную кожу нельзя промывать водой. Об этом сообщила врач Анастасия Тимощенко в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в таких случаях нужно приложить стерильный материал или завернутый в ткань снег или лед. В первую очередь при ожогах необходимо прекратить воздействие раздражителя и быстро охладить кожу.

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«Ожоги второй и третьей степеней требуют обязательного обращения к врачу ввиду возможного присоединения инфекции и глубокого поражения ткани», — подчеркнула Тимощенко.