Здоровье 11 марта 2024, 14:10 Врач Тимощенко: горчичники полезны при лечении ОРВИ и бронхита

Читать 360tv в

Использовать горчичники полезно при лечении ОРВИ, бронхита и пневмонии. Они помогают избавиться от кашля и убрать боль в горле, сообщила врач-терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с News.ru.

По словам специалиста, бумажные пакетики с горчицей действуют за счет согревающего эффекта. При их использовании расширяются капилляры кожи, после чего появляются покраснения и ощущение тепла благодаря притоку крови.

Реклама

Также горчичники помогают при невралгии, миозитах и гипертоническом кризе за счет отвлекающего и местного сосудорасширяющего действия, отметила Тимощенко.