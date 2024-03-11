11 марта 2024, 14:10
Врач Тимощенко: горчичники полезны при лечении ОРВИ и бронхита
Использовать горчичники полезно при лечении ОРВИ, бронхита и пневмонии. Они помогают избавиться от кашля и убрать боль в горле, сообщила врач-терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с News.ru.
По словам специалиста, бумажные пакетики с горчицей действуют за счет согревающего эффекта. При их использовании расширяются капилляры кожи, после чего появляются покраснения и ощущение тепла благодаря притоку крови.
Реклама
Также горчичники помогают при невралгии, миозитах и гипертоническом кризе за счет отвлекающего и местного сосудорасширяющего действия, отметила Тимощенко.
Врачи
ОРВИ
Реклама
Реклама