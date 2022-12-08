Здоровье 08 декабря 2022, 23:41 Врач Тимаков заявил, что использование антисептика может навредить здоровью Врач Тимаков заявил, что антисептики повышают риск заражения инфекцией

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Антисептики повышают вероятность заразиться инфекцией, так как разрушают защитный барьер кожи. Таким мнением поделился кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Медик предостерег от использования антисептиков на регулярной основе. Их стоит применять только в случае, если нет возможности вымыть руки. По словам специалиста, подобным эффектом обладает в том числе антибактериальное мыло.

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«От этого кожа теряет защитный барьер, и еще больше мы будем болеть», — пояснил Тимаков.

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