29 марта 2023, 14:04
Врач Тихомирова развенчала популярный миф о весеннем авитаминозе
Миф о появлении авитаминоза с наступлением весны появился в прошлом, когда зимние и летние продуктовые корзины существенно отличались по составу. Об этом сообщила врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова агентству «Прайм».
По словам специалиста, на сегодняшний день таких проблем с едой нет, хотя овощи и фрукты прошлогоднего урожая уже не такие полезные. Повышенная усталость с приходом весны является нормальной реакцией организма человека, добавила врач.
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Как сообщили «Известия», поддержать иммунитет в это время года поможет разнообразное питание с большим содержанием полезных витаминов.
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