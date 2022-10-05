Врач Тихомирова рассказала о пользе сахарозаменителей | 360°

Здоровье 05 октября 2022, 23:23 Поделиться Telegram

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Viber Врач Тихомирова рассказала о пользе сахарозаменителей

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Вопреки распространенному мифу, сахарозаменитель не несут вреда для здоровья. Однако употреблять их стоит далеко не всем. Таким мнением поделилась врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. Об этом сообщили «Известия».

Специалист пояснила, что сахарозаменитель имеют химическое происхождение. Также они обладают отрицательной калорийности.

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«Они придуманы для людей, которые ограничивают себя в питании, но не могут отказаться от сладкого. Другими словами, чтобы они ощущали сладкий вкус и при этом не получали калорий», — рассказала Тихомирова.

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Однако эксперт подчеркнула, что от подсластителей стоит отказаться людям с аллергическими реакциями и тяжелыми заболеваниями выделительной системы.

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