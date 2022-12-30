Здоровье 30 декабря 2022, 12:23 Врач Тихомирова рассказала, какие факторы усиливают похмелье Врач Тихомирова: смешивание разных видов алкоголя усиливает похмелье Unsplash

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Врач-диетолог Елена Тихомирова в разговоре с «Известиями» рассказала, какие факторы усиливают похмелье во время новогодних праздников.

Как отметила медик, главной причиной похмельного синдрома является избыточное количество этанола, которое поступает в организм. Чем больше алкоголя употребил человек, тем с более сильным похмельем он столкнется.

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У кого-то вызвать похмелье может красное вино, у кого-то коньяк. В любом случае, похмелье появляется после смешения разных спиртосодержащих напитков.

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«В зависимости от индивидуальной реакции организма определенный вид алкоголя может повлиять на тяжесть похмелья, но в основном оно возникает по одной причине — чрезмерное поступление алкоголя в организм человека», — сказала Тихомирова.

В праздничные дни печень испытывает усиленную нагрузку на печь, поскольку человек употребляет не только много алкоголя, но и большое количество жиров, углеводов, соли, резюмировала врач.