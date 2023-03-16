16 марта 2023, 18:39
Врач Тихомирова рассказала, какая норма алкоголя допустима для мужчин и женщин
Врач Тихомирова заявила, что в неделю женщины могут позволить себе два бокала вина
В небольших количествах вино не способно навредить здоровью. Терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала, какая норма этого напитка в неделю безопасна. Об этом сообщил LIFE.
По словам специалиста, в неделю женщины могут выпить без вреда для организма не больше двух бокалов. Для мужчин же это количество исчисляется тремя бокалами.
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При этом в случае тяги к алкоголю от вина лучше отказаться в принципе. В противном случае употребление может обернуться зависимостью, написал «ПолитЭксперт».
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Алкоголь
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