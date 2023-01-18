Здоровье 18 января 2023, 22:48 Врач Тихомирова рассказала, как не навредить здоровью при регулярном употреблении кофе Врач Тихомирова посоветовала пить не более четырех чашек кофе в день

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Кофе не навредит организму в том случае, если знать меру в его употреблении. Терапевт и диетолог медцентра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, какое количество напитка в день является безопасным. Об этом сообщил Life.

Специалист пояснила, что норма — не более 400 миллиграммов кофеина. Такое количество равняется четырем чашкам в сутки. Данное правило не распространяется на людей с повышенной чувствительностью к кофеину.

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«У них при употреблении кофеина и кофеинсодержащих продуктов может возникнуть учащение сердцебиения, бессонница и так далее. Такие люди знают свою реакцию на кофе и, как правило, пьют его очень редко или вообще не пьют», — пояснила Тихомирова.

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