Здоровье 04 марта 2024, 19:12 Врач Тигров: лучевая терапия провоцирует развитие рака щитовидки

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Лучевая терапия, которая применяется в основном для лечения злокачественных опухолей, может спровоцировать развитие рака щитовидной железы. Об этом сообщил хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи МКНЦ имени Логинова Михаил Тигров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, формированию злокачественных образований также способствует радиоактивность. При этом у мужчин заболевание протекает тяжелее, чем у женщин.

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«Лучевая терапия, лучевые нагрузки дают возможность развитию рака щитовидной железы. И радиоактивная активность после, допустим, Чернобыля. Зоны, где рождались дети, проживали люди, которых поразило это облако, — там процент рака больше, нежели в других местах», — отметил Тигров.