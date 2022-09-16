Врач Тетюшкин посоветовал следить за своим состоянием, чтобы избежать осеннего обострения | 360°

Здоровье 16 сентября 2022, 15:53 Поделиться Telegram

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Viber Врач Тетюшкин посоветовал следить за своим состоянием, чтобы избежать осеннего обострения

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Осень является периодом обострения психологических заболеваний. Людям, которые страдают от подобных проблем, стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем. Таким мнением поделился врач-психиатр Михаил Тетюшкин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам медика, родственникам людей с проблемами стоит особенно внимательно следить за их состоянием и обращаться за помощью в случае обострений.

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«Если человек уже имеет психоэмоциональное расстройство, и он об этом знает, и его родственники об этом знают, самое главное — продолжать схему лечения, которая у него назначена, если она назначена. Либо внимательно следить за состоянием», — пояснил Тетюшкин.

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Кроме того, врач посоветовал придерживаться здорового образа жизни и правильно питаться. Еще одним важным фактором является здоровый сон.

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