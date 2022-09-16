Врач Тетюшкин посоветовал следить за своим состоянием, чтобы избежать осеннего обострения | 360°

Все новости

Спецоперация

16 сентября 2022, 17:14

Число жертв после удара ВСУ по Херсону превысило 10 человек

Подмосковье

16 сентября 2022, 17:08

Бизнесменам из Пущина расскажут об актуальных мерах поддержки

Реклама

Мир

16 сентября 2022, 17:05

Германия согласилась взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности Европы

Общество

16 сентября 2022, 17:02

ЦБ назвал ипотечные ставки ниже 1% введением в заблуждение заемщиков

Мир

16 сентября 2022, 17:00

Эвакуация жителей сел Киргизии началась на границе с Таджикистаном

Подмосковье

16 сентября 2022, 16:56

Подмосковный проект цифровизации тарифного регулирования номинировали на всероссийскую премию

Спецоперация

16 сентября 2022, 16:54

Обязательства не включены. Помощь НАТО не даст Украине никаких гарантий

Происшествия

16 сентября 2022, 16:54

Крупный пожар на складе произошел в Подольске

Подмосковье

16 сентября 2022, 16:48

Более 260 подмосковных водителей автобусов устроились на работу по программе «Приведи друга»

Здоровье

16 сентября 2022, 15:53

Врач Тетюшкин посоветовал следить за своим состоянием, чтобы избежать осеннего обострения

Читать 360tv в

Осень является периодом обострения психологических заболеваний. Людям, которые страдают от подобных проблем, стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем. Таким мнением поделился врач-психиатр Михаил Тетюшкин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам медика, родственникам людей с проблемами стоит особенно внимательно следить за их состоянием и обращаться за помощью в случае обострений.

Реклама

«Если человек уже имеет психоэмоциональное расстройство, и он об этом знает, и его родственники об этом знают, самое главное — продолжать схему лечения, которая у него назначена, если она назначена. Либо внимательно следить за состоянием», — пояснил Тетюшкин.

Реклама

Кроме того, врач посоветовал придерживаться здорового образа жизни и правильно питаться. Еще одним важным фактором является здоровый сон.

Болезни

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама