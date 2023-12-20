20 декабря 2023, 12:54
Врач Тещенкова посоветовала родителям, собирающим детей на прогулку зимой, соблюдать принцип многослойности в одежде
Во время холодов родителям, собирающим детей на прогулку, важно соблюдать принцип многослойности в одежде. Об этом изданию «Известия» сообщила педиатр медтехкомпании «Доктор Рядом» Дарья Тещенкова.
Детям младшего возраста важно надеть варежки, даже если ребенок лежит в коляске. Дыхательные пути не стоит закрывать шарфом, чтобы не образовывался конденсат.
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«Это создает конденсат, и дети будут дышать влажным холодным воздухом. Перед выходом на улицу ребенка стоит покормить и дать теплое питье», — добавила Тещенкова.
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