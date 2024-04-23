Здоровье 23 апреля 2024, 13:10 Врач Терушкин: физическая активность и отказ от перекусов помогут снизить риск диабета

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Эндокринолог Роман Терушкин рассказал о мерах профилактики диабета второго типа. Снизить риск развития патологии помогут три полезные привычки, отметил эксперт в беседе с Life.

Врач посоветовал следить за физической активностью. Отличным вариантом станут пробежки, прогулки и танцы. Кроме того, эксперт предложил альтернативу правилу 10 тысяч шагов. Их можно заменить на 100 приседаний с подъемом на носки.

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По словам Терушкина, также важно отказаться от перекусов и грамотно составлять рацион.