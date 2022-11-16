Здоровье 16 ноября 2022, 18:07 Врач Терновый дал советы, как избежать травм в гололед Травматолог Терновый посоветовал смотреть под ноги, чтобы не заработать травму в гололед

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Гололед на дорогах может спровоцировать падение, чреватое серьезными последствиями. Травматолог-ортопед и кандидат медицинских наук Константин Терновый рассказал, как избежать переломов на дорогах, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что во время гололеда многие люди совершенно не смотрят под ноги, что является серьезной ошибкой. Кроме того, они отвлекаются в телефон, что лишь увеличивает вероятность падения. Врач посоветовал внимательно следить за дорогой во время ходьбы. Также Терновый посоветовал выбирать обувь на устойчивой подошве.

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«Чтобы сделать подошву более ледостойкой, можно приобрести ледоступы, которые позволят передвигаться даже по скользкой поверхности без риска упасть и получить травмы», — пояснил медик.

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