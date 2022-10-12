Врач Тернер заявил, что горчицу и кетчуп можно не хранить в холодильнике | 360°

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Врач Тернер заявил, что горчицу и кетчуп можно не хранить в холодильнике

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Австралийский врач Зак Тернер в разговоре с изданием News.com заявил, что кетчуп и горчицу не обязательно хранить в холодильнике. По его словам, эти продукты имеют высокую кислотность.

Медик также отметил, что технология производства кетчупа и горчицы сокращает вероятность появления в них патогенных микроорганизмов, написало ИА Nation News.

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При этом Тернер советует обращать внимание на цвет и запах продукта. Если они изменились, то лучше такой продукт не употреблять в пищу.

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