Здоровье 08 апреля 2024, 13:01 Врач Терентьева: железо лучше всего усваивается при внутривенном введении препарата

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Руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что железо лучше всего усваивается при внутривенном введении препарата.

При этом медик пояснила, что внутривенная терапия назначается только по медицинским показаниям, а не для профилактических целей. Пациентам, у которых отмечена невыраженная железодефицитная анемия, врачи рекомендуют пероральный прием препаратов.

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На дефицит железа в организме могут указывать сухость кожи, ломкость волос, изменения в ногтях и заеды в уголках рта, пояснила Терентьева.