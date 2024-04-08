08 апреля 2024, 13:01
Врач Терентьева: железо лучше всего усваивается при внутривенном введении препарата
Руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что железо лучше всего усваивается при внутривенном введении препарата.
При этом медик пояснила, что внутривенная терапия назначается только по медицинским показаниям, а не для профилактических целей. Пациентам, у которых отмечена невыраженная железодефицитная анемия, врачи рекомендуют пероральный прием препаратов.
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На дефицит железа в организме могут указывать сухость кожи, ломкость волос, изменения в ногтях и заеды в уголках рта, пояснила Терентьева.
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