Здоровье 26 марта 2024, 16:50 Врач Терентьева порекомендовала для красоты кожи есть больше овощей, фруктов, зелени и морской рыбы

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Чтобы кожа оставалась как можно дольше молодой и красивой, важно соблюдать сбалансированное питание с присутствием в рационе различных витаминов и микроэлементов. Об этом изданию «Страсти» сообщила руководитель отдела медицинской экспертизы «ИНВИТРО» Екатерина Терентьева.

Эксперт перечислила продукты, которые обязательно должны входить в рацион. Помимо овощей, фруктов, зелени и семян, медик напомнила об обязательном употреблении рыбы жирных сортов и морепродуктов.

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«Нарушения в функционировании органов пищеварения часто отражаются на внешнем виде», — пояснила врач.

Терентьева также призвала включить в рацион растительные масла по типу абрикосового и виноградного и кисломолочные продукты.