Врач-терапевт Звонков рассказал, чем опасны вакуумные наушники

Частое использование вакуумных наушников может приводить к образованию ушных пробок и парникового эффекта в ухе. Об этом для сайта РИАМО рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Вакуумные наушники плотно прилегают к уху, что создает там влажную среду.

«Температура тела в ухе 36,6 — 37 градусов. Влага выделяется, и это тепло вызывает парниковый эффект. А в нем хорошо растут микроорганизмы», — сказал врач.

Кроме того, при использовании вакуумных наушников сера в слуховом проходе начинает концентрироваться и твердеть, образуя ушные пробки.

Также громкие звуки из наушников могут приводить к микротравмам барабанных перепонок, от чего со временем ухудшается слух.

«Постоянные громкие звуки воздействуют на слуховой анализатор. [Впоследствии] мозг просто отсекает тихие звуки, потому что привыкает воспринимать только громкие. Это срабатывает защита мозга от перегруза», — сказал Звонков.

Вакуумные наушники лучше заменить на менее опасные — накладные.