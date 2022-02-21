Врач-терапевт рассказал, как уберечь себя и не заболеть в межсезонье

Терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов напомнил, что в межсезонье иммунная система человека традиционно ослабевает. К тому же масло в огонь подливает новая волна коронавируса, связанная с распространением «омикрон»-штамма. Как уберечь себя в это время года, написала «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, россиянам стоит отказаться от жареного, а также не пить ледяные напитки. Тем, кто любит есть сладкое, нужно перейти на горький шоколад. Кроме того, он посоветовал не зацикливаться на здоровье и не выискивать у себя симптомы заболеваний. В это время человеку особенно нужны положительные эмоции.

«Смотрите добрые фильмы. Читайте хорошие книги. Верьте, что скоро все это закончится! Одиноким людям посоветую вступать в клубы по интересам», — отметил Асанов.

Медик порекомендовал больше времени дышать свежим воздухом и заниматься физическими упражнениями. Также не стоит забывать о плановой вакцинации и индивидуальных средствах защиты.