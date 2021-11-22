Врач-терапевт рассказал, как быстрее адаптироваться к холоду

Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, как быстрее привыкнуть к холоду, чтобы избежать обморожений и простудных заболеваний. Также специалист объяснила, как правильно «тренировать холодовые рецепторы». Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

«Мы должны повышать толерантность к холоду и тренировать холодовые рецепторы. Для этого необязательно бросаться в прорубь, просто периодически можно устраивать организму минимальное охлаждение: снижаем температуру в комнате. Оптимально спать при температуре от 18 до 22 градусов, потихоньку выходить из зоны комфорта. Если в комнате будет 30 градусов тепла, то даже в 10 градусов на улице мы будем чувствовать себя замерзшими, и риск переохлаждения возрастет. Также можно умывать лицо и мыть руки прохладной водой, принимать комфортный прохладный душ. Тем самым мы настраиваем наши холодовые рецепторы на адекватную работу», — сказала врач.

Также специалист упомянула про правильную одежду. Очень важно, чтобы в тепле всегда находились руки и ноги. Когда руки спрятаны от холода, человек не чувствует зябкости и промозглости. Однако если всегда одеваться по погоде, то можно никогда не привыкнуть к низким температурам.

Еще одним важным фактором являются прогулки на свежем воздухе и правильный режим сна. Если соблюсти все эти правила, то никакие холода не будут страшны, заключила специалист.