Врач-терапевт объяснил, как правильно измерить уровень сатурации

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что при воспалительных процессах в легких насыщенность крови кислородом резко снижается. Для того, чтобы узнать, болен человек или нет, достаточно измерить уровень сатурации, однако делать это нужно правильно. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Уровень сатурации, то есть содержания кислорода в крови, можно определить с помощью пульсоксиметра. По словам врача, проводить измерения необходимо в теплом помещении.

«На холодной руке с мороза все капилляры в спазме, от этого пальцы белеют. На „белом“ пальце сатурация будет существенно ниже, чем на теплом пальце. То же самое и при обезвоживании. Если человек обезвожен, капилляры также сокращаются, и показатели снизятся», — сказал он.

Также важным условиям при измерении является поза. Например, в положении лежа человек дышит более поверхностно, соответственно, насыщение кислородом может быть на уровне 91%, а сидя вполне может стать 95%. Кроме того, перед измерением нежелательно курить, поскольку сосуды сужаются.

У человека, который здоров, уровень сатурации покажет от 93% до 99%, резюмировал терапевт.