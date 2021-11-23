Врач-терапевт назвал продукты, которые помогут сбросить вес

Заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт Юлия Пигарева рассказала, какие продукты помогут людям избавиться от лишних килограммов. Об этом написало ИА НСН.

Специалист отметила, что жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут не только улучшить жировой обмен, но и снизить массу тела. Однако необходимо помнить, что, употребляя эти продукты в большом количестве, можно получить обратный эффект.

По словам терапевта, в рационе должны присутствовать сложные углеводы, которые содержатся в крупах и бобовых, а также правильные жиры. К ним относится растительное масло, авокадо, орехи. Также не стоит забывать про мясо, рыбу, морепродукты и клетчатку в виде овощей.