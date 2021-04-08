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    08 апреля 2021, 12:42

    Врач-терапевт назвал неочевидный симптом инфаркта

    Полина Петрова

    Врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный рассказал о неочевидном симптоме инфаркта. По его словам, на ишемическую болезнь сердца может указывать кашель и боль, отдающая в левую лопатку, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Врач-терапевт назвал неочевидный симптом инфаркта

    «Резкая боль в груди с иррадиацией в левую руку иногда приводит к развитию кашлевого рефлекса», — процитировал специалиста сайт URA.ru.

    Безымянный подчеркнул, что эти неприятные ощущения нельзя ликвидировать обезболивающими противовоспалительными препаратами.