Врач-терапевт назвал неочевидный симптом инфаркта

Врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный рассказал о неочевидном симптоме инфаркта. По его словам, на ишемическую болезнь сердца может указывать кашель и боль, отдающая в левую лопатку, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Резкая боль в груди с иррадиацией в левую руку иногда приводит к развитию кашлевого рефлекса», — процитировал специалиста сайт URA.ru. Безымянный подчеркнул, что эти неприятные ощущения нельзя ликвидировать обезболивающими противовоспалительными препаратами.