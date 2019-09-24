Врач-терапевт: наступившие холода могут обострить почти все хронические заболевания

«В первую очередь от холода страдает дыхательный аппарат. Затем — сердечно-сосудистая система, так как они связаны между собой», — цитирует специалиста РИА ФАН.

Врач обратил внимание на то, что из-за похолодания люди закрывают окна, стараясь согреться, а духота плохо влияет на работу сердца. Холод также оказывает негативный эффект на суставы. В случае, если человек принимает лекарства против боли, то лишние движения и резкое снижение температуры могут привести к тому, что болезни опорно-двигательного аппарата лишь обострятся.