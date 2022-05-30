Врач-терапевт Лишин рассказал, чем опасна ангина для сердца

Врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что у пациентов с ангиной может развиться перикардит — воспалительное поражение наружной соединительной оболочки сердца. Об этом написал Ura.ru.

Он отметил, что заболевание может появиться в том случае, если больной переносит ангину на ногах.

«Тонзиллит (ангина) считается одним из самых серьезных заболеваний слизистых верхних дыхательных путей. При ангине на ногах болеть противопоказано и опасно. Даже с небольшой температурой нельзя ходить на работу и быть активным. Могут быть осложнения на суставы и на сердце. Инфекция в организме, она поступает в кровь, сердце, а там клапаны, сердечная стенка. Перикардиты, воспалительные процессы в стенке сердца как раз развиваются на фоне серьезных простудных заболеваний, в том числе ангины», — сказал Лишин.

При попадании в кровь вирусы и бактерии быстро разлетаются по всему организму. Из-за этого как раз и происходят различные осложнения, в том числе на сердце, резюмировал терапевт.