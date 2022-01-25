Врач-терапевт Лапа рассказала, что делать, чтобы «омикрон» не проник в организм через органы зрения

Врач-терапевт Людмила Лапа перечислила простые правила, соблюдение которых поможет противостоять штамму COVID-19 «омикрон». По словам специалиста, одной из мер борьбы является промывание глаз простой водой, чтобы инфекция не смогла проникнуть в организм через органы зрения, написал сайт телеканала «Звезда».

«Особенно (глаза — ред.) защищать не надо, а лицо промывать нужно, когда приходим со встречи, с улицы. Глаза промывать надо также, как и руки. Что у нас не закрыто, то промываем дополнительно обычной водой. Это самое главное, чтобы не распространять все прелести „омикрона“», — сообщила специалист.

Врач также посоветовала лишний раз не обниматься и не целоваться даже с родными. Кроме того, следует регулярно протирать поверхности. В доме надо чаще устраивать влажную уборку и мыть полы, заключила специалист.