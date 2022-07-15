Врач-терапевт Лапа объяснила вред кондиционера

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что постоянно работающие в летнее время кондиционеры могут привести к ОРВИ, аллергиям, бронхитам, миозитам и даже пневмонии. Об этом написал Ura.ru.

По словам медика, в помещении нужно находиться подальше от кондиционера, или же одеваться потеплее.

«Основное — это ОРВИ, аллергии, бронхиты. Те, кто сидят рядом с кондиционерами, часто жалуются на миозиты. Из-за переохлаждения развиваются воспаления, когда шея заболела, повернуть невозможно. И апофеоз — это пневмонии. Воспаления легких могут быть от того, что идет переохлаждение организма, бактерии от кондиционеров проникают глубоко, а там у нас тепло и влажно, находят себе пристанище и начинают развиваться <…>», — процитировал «Ридус» слова Лапы.

Она добавила, что чистить и мыть кондиционеры необходимо каждые три месяца, иначе в нем накапливаются стафилококки и стрептококки.