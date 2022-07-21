Врач-терапевт Лапа объяснила, на что указывает постоянная жажда

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что сильная жажда может сообщать человеку о развитии диабета, панкреатита или о интоксикации. Об этом написал Ura.ru.

Также сильная жажда может говорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом.

«Это всегда диабет, который связан с панкреатитом, хроническим или острым. Если еще добавляется боль, то обязательно нужно обращаться к гастроэнтерологу. Жажда — это все, что связано с работой ЖКТ и верхних его отделов. Это заброс желчи или голодные боли. И самое главное, что жажда может говорить об интоксикации. Могло произойти отравление, например, кишечной палочкой. Это любые нарушения работы поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта. Они все вызывают жажду», — добавила медик.

В случае появления сильной жажды человеку не стоит сдерживать себя. Ему необходимо постоянно пить воду, чтобы хоть так помочь своему организму.