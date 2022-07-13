Врач-терапевт Кривцова заявила, что с помощью кофе можно снизить вес

Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова заявила, что кофе может влиять на состояние жировой клетчатки за счет дофаминовых рецепторов и, тем самым, снижать вес. Об этом она сообщила Ura.ru.

«Кофеин повышает активность дофаминовых рецепторов и адреналина, то есть он обладает возбуждающим и тонизирующим эффектом. Кофе может влиять не на прямую, а опосредованно, за счет дофаминовых рецепторов, на состояние жировой клетчатки тоже. Кофе можно снижать вес, но при кратковременной задаче», — отметила Кривцова.

При этом специалист напомнила, что кофе вымывает из организма калий, поэтому восполнять его нужно с помощью изюма, кураги, йогурта, шпината, дыни, миндаля, брюссельской капусты.

«Калий он вымывает хорошо. Поэтому чем больше пьешь кофе, тем больше нужно либо панангина, либо есть с ним курагу или изюм», — резюмировала специалист.