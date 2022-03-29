Врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова объяснила, в чем заключаются плюсы и минусы таблеток и уколов, и какое лечение будут более эффективным. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Выбирая способ введения, врач руководствуется в первую очередь принципами эффективности и целесообразности того или иного вида терапии. Там, где лучше будет работать таблетированный препарат, выбор падет на него. Там же, где необходимы инъекции, врач назначает инъекционную форму лекарства», — пояснила терапевт.

Популярные среди пациентов заявления о том, что «уколы лучше таблеток» не имеют ничего общество с действительностью, поскольку современные таблетированные препараты по эффективности в некоторых случаях не уступают инъекциям.

Таблетки можно принимать дома, либо спокойно ехать с ними за город или на отдых в другую страну. С инъекциями в этом случае будет сложнее.

«Человек ведь не может всю жизнь пролежать в стационаре на капельницах. Поэтому, когда необходимость в инъекциях, инфузиях отпадает, пациента переводят на прием таблетированных лекарств, и это разумно», — заключила специалист.