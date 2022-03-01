Врач-терапевт Ярцева рассказала, как поддержать иммунитет в весеннее время

Постоянное нервное напряжение, особенно на фоне нестабильной ситуации в мире, снижает иммунную систему. Об этом Ura.ru сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева.

По словам специалиста, людям следует поменьше читать и смотреть негативный контент. Также чтобы не разболеться в межсезонье, необходимо одеваться по погоде, соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться.

Ярцева также советует почаще находиться на солнце, чтобы восполнять сниженный за зиму витамин D. Специалист посоветовала включить в рацион больше фруктов и овощей. Дома необходимо пользоваться увлажнителем воздуха, чтобы не пересушивалась слизистая носа.

Социальный психолог Алексей Рощин, также как и Ярцева, порекомендовал сократить время просмотра негативных новостей. В наибольшей опасности находятся люди, у которых хорошо развито воображение, добавил он.